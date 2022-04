Alexander Büttner keert ’thuis’ bij De Graafschap

Hij speelde nooit voor De Graafschap. Van VV Doetinchem verhuisde Büttner in 2000 naar de opleiding van Ajax. ,,Het was een wens van mij om nog een keer bij De Graafschap terecht te komen”, zei Büttner. ,,Het is de kers op de taart voor mij. Ik ben eindelijk terug bij familie en vrienden, in mijn eigen stad. Na zo’n carrière is het prachtig dat ik het zo kan afsluiten.”

Büttner was al een tijdje in onderhandeling met De Graafschap. De status van de club, die eventueel nog de play-offs om promotie kan bereiken, maakte hem niet uit. ,,Het is en blijft De Graafschap”, aldus Büttner. ,,Anders ga ik ze helpen om zo snel mogelijk naar de Eredivisie te promoveren. Daar hoort de club thuis.”

Büttner heeft een mooie carrière achter de rug. Die voerde hem via Vitesse onder meer naar Manchester United, Dynamo Moskou en Anderlecht. ,,Veel jongens kunnen daar alleen maar van dromen. Ik heb bij de grootste clubs gespeeld en de hele wereld gezien. Daarom voelt het nu lekker dat ik straks thuis kan zijn en dat ik niet meer hoef te verhuizen. Er waren aanbiedingen van buitenlandse clubs. Ik heb voor een stabiel leven gekozen.”

Op de vraag wat de mooiste periode uit zijn loopbaan was, kan hij moeilijk een antwoord geven. ,,Ik heb het overal naar mijn zin gehad”, zegt Büttner. ,,Bij Manchester United, in Rusland, bij Anderlecht en bij de Nederlandse clubs. Alleen bij New England in Amerika was het minder. Maar dat kwam ook door de corona-uitbraak. Daar zat je de hele dag binnen en was het voor mijn familie niet mogelijk om te komen.”

Alexander Büttner in actie namens Manchester United. Ⓒ ANP/HH

Erik ten Hag

Bij RKC is hij een van de drie spelers met een verleden bij Manchester United. Ook Melle Meulensteen en doelman Joel Pereira hebben een band met de grootmacht uit Engeland. ,,Ik denk dat Erik ten Hag een heel goede trainer is voor Manchester United”, aldus Büttner. ,,Als je ziet wat hij presteert en het voetbal dat hij Ajax laat spelen, dan is het een van de beste trainers. Ten Hag kan bij een wereldclub werken.”

Pech

Zelf heeft Büttner In Waalwijk eerst nog een klus te klaren alvorens hij zich kan concentreren op zijn periode bij De Graafschap. De Waalwijkse club is afgegleden tot een positie net boven de streep. Büttner had niet verwacht dat RKC daar nog terecht zou komen. ,,Door pech gaat het de laatste weken wat minder. Je hebt nooit een echte reden waarom het slecht of goed gaat. Maar we hebben het allemaal nog in eigen hand. Als we het komende weekeinde van FC Groningen winnen, dan zijn we zo ongeveer veilig. We moeten niet teveel naar andere teams kijken, maar zelf onze punten blijven pakken. Ik ben in mijn leven altijd successen gehad en ben nooit gedegradeerd. Ik zal ervoor zorgen dat dat nu niet gaat gebeuren.”