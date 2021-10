Louis van Gaal niet bang voor ’gedrag’ Noa Lang: ’Dat moet hij bij mij niet doen’

Lang kreeg dit weekeinde bij de topper Anderlecht-Club Brugge (1-1) het verwijt dat hij zich provocerend zou hebben gedragen.

Van Gaal vond het niet moeilijk om in plaats van 23 nu 26 spelers te selecteren voor de WK-kwalificatiewedstrijden van Oranje tegen Letland (8 oktober) en Gibraltar (11 oktober). „Ik wil nieuwe spelers voelen, horen en zien. En dat kan alleen in deze kwalificatiewedstrijden.”

Danjuma

Maar niet alleen Lang is in beeld, ook Arnaut Danjuma, de aanvaller in vorm bij Villarreal. Toch zit hij niet bij de selectie. „Hij is laat van club veranderd en in de eerste fase speelde hij niet. De laatste vier wedstrijden doet hij het geweldig. Hij had erbij kunnen zijn. Maar daartoe heb ik niet besloten.”

Van Gaal en zijn technische staf werkten tot voor kort met een lijst met ongeveer honderd potentiële internationals. „Dat lijkt me een beetje veel. Daarom hebben we de lijst opgeschoond. Maar inderdaad, Danjuma stond daar ook op. Ik ben hartstikke blij dat hij het zo goed doet. Ik kan me niet voorstellen dat hij er de volgende keer niet bij is.”

Van Gaal-keeper

Met Mark Flekken heeft Van Gaal vier keepers geselecteerd. „En Jasper Cillessen hoort hier ook bij. Ik wil uiteindelijk de beste doelmannen selecteren en dat is ook een heel goede keeper. Maar hij heeft een tijd niet gespeeld en ik heb geen uitzondering voor hem gemaakt.”

Om eraan toe te voegen: „Hij is ongelooflijk goed met de voeten, dat wil je niet weten. Flekken is een Van Gaal-keeper. Jasper Cillessen heeft dat ontwikkeld. Verdedigend steekt de organisatie bij Freiburg goed in elkaar. En het is natuurlijk het totaalplaatje, waarom we hem hebben geselecteerd.”

De bondscoach geeft aan ’altijd op zoek te zijn naar de betere spelers’. „Ons scoutingsapparaat heeft Flekken ontdekt. Maar bijvoorbeeld Anwar El Ghazi speelt momenteel niet. De rechtsbuitenpositie is lastig. Danjuma speelt er al jaren niet meer. En Noa Lang heeft aangegeven dat ’ie daar prima uit de voeten kan.”

Berghuis rechtsbuiten of op 10?

Ook op de positie van Steven Berghuis ging hij nog even in. Berghuis in Oranje op 10 of rechtsbuiten? „Daarvoor heeft hij helemaal niet gespeeld. Hij mag God op zijn blote knieën danken dat ik hem in het Nederlands elftal drie keer heb laten staan.”

Oranje compleet op eerste training richting duel met Letland

Het Nederlands elftal is maandag met een complete selectie begonnen aan de voorbereiding op de komende twee WK-kwalificatiewedstrijden tegen Letland (vrijdag) en Gibraltar (volgende week maandag). Alle 26 door Louis van Gaal opgeroepen spelers verschenen aan het begin van de avond op het trainingsveld in Zeist. De spelers die zondag nog in actie kwamen, gaan snel van het veld af. Zij werken binnen in de gym verder, de anderen blijven buiten op het veld.

Bij de training waren voor het eerst in bijna twee jaar tijd weer fans welkom.Vanwege het coronavirus was dat de voorbije interlandperiodes niet mogelijk.

Van Gaal: „Er zijn altijd betere spelers. De een is in vorm en de ander is niet in vorm, enzovoorts. Dat moet je voorkomen door goede spelers te selecteren. En dan voornamelijk ook denkend in de posities.”