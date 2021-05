Ralf Seuntjens sneert naar Helmond Sport: ’Te triest voor woorden’

„Helmond kwam hier voor een punt, en dat is in mijn beleving te triest voor woorden”, zei Seuntjens tegen ESPN. „Het hele jaar spelen ze aanvallend voetbal, en dan gaan ze zich hier aanpassen om 0-0 te spelen.” Door die uitslag greep De Graafschap naast promotie naar de Eredivisie, die eer ging naar Go Ahead Eagles, dat wél won bij Excelsior.

„Als je zoals Helmond Sport nergens meer voor speelt, dan ga je toch niet voetballen zoals zij deden? Dat heb ik in mijn carrière nog nooit gedaan als ik in die positie zat. Bij Telstar niet, bij RBC niet, bij FC Den Bosch niet... Maar goed, laten we naar onszelf kijken. We hebben het niet goed gedaan. Die bal moet er in, dan win je gewoon.”

