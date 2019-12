Talentvolle Wisse: ’Volgend jaar ben ik de nieuwe Glory-kampioen’

Donovan Wisse: „Mensen zeggen dat ik een goede vechter ben, maar ik blijf er ook hard voor werken.” Ⓒ FOTO SERGE LIGTENBERG

WASSENAAR - Zaterdag komen in de Arnhem niet alleen Rico Verhoeven en Badr Hari in actie. In totaal staan er dertien gevechten op de rol. Misschien staat in de Gelredome wel een nieuwe vedette op. Als het aan Donovan Wisse ligt, een van de grootste talenten binnen Glory, is hij dat. Zijn partij met de Braziliaan Cesar Almeida is voor de 22-jarige Surinamer de kans om zich aan het grote publiek te tonen. In zijn ogen staat de uitkomst van het gevecht alvast, evenals zijn toekomst. „Volgend jaar ben ik de nieuwe Glory-kampioen.”