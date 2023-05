Premium Het beste van De Telegraaf

PSV gaat alles uit de kast halen om Simons te behouden: ’Xavi nam ons bij de hand’

Jordan Teze en Ibrahim Sangaré weten wie ze moeten bedanken. Ⓒ ANP/HH

ALKMAAR - In de allerlaatste seconden van zijn memorabele eerste seizoen op de Nederlandse velden voegde Xavi Simons zich met zijn winnende treffer tegen AZ (1-2) nog naast Tasos Douvikas van FC Utrecht aan kop van het topscorersklassement. Negentien doelpunten maakte de groeibriljant van PSV in de Eredivisie, een ongekend aantal voor een jonge speler in zijn debuutseizoen. Simons binnenboord houden wordt de absolute topprioriteit voor PSV deze zomer, waarbij het een handje helpt dat de Brabanders zich met de tweede plaats verzekerd hebben van deelname aan de derde voorronde van de Champions League.