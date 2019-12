’Ancelotti-effect’ treedt meteen in werking bij Everton

Dominic Calvert-Lewin maakte in de 80e minuut het doelpunt. De spits kopte de bal, na een voorzet vanaf de rechterkant, met een zweefduik fraai achter doelman Nick Pope.

Everton neemt door de winst wat afstand van de onderste plaatsen. De club heeft halverwege het seizoen 22 punten en is daarmee voorlopig dertiende. Doelman Maarten Stekelenburg zat donderdag op de bank bij Everton. Bij Burnley gold hetzelfde voor verdediger Erik Pieters.

Arteta

Naast Ancelotti maakte ook Mikel Arteta zijn debuut. De Spanjaard werd vorige week aangesteld als nieuwe trainer bij Arsenal. De Londenaren kwamen bij Bournemouth niet verder dan 1-1. Dan Gosling opende voor rust de score voor de thuisploeg. Pierre-Emerick Aubameyang voorkwam na ruim een uur spelen dat Arsenal verloor. Arsenal is elfde, met twee punten voorsprong op Everton.

Aston Villa behaalde een belangrijke overwinning op Norwich City: 1-0. Anwar El Ghazi was basisspeler bij Villa. De oud-Ajacied werd in de blessuretijd van de tweede helft gewisseld. Conor Hourihane zorgde in de 64e minuut voor het doelpunt. Norwich, met doelman Tim Krul, staat laatste met twaalf punten. Watford, dat gelijkspeelde bij Sheffield United (1-1), heeft nu dertien punten. Aston Villa is achttiende met achttien punten.