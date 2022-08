Van Rouwendaal bij EK net naast het podium op 10 kilometer

De Duitse Leonie Beck pakte het goud. Het zilver was voor de Portugese Ginevra Taddeucci. Ook de Portugese Angélica André was net iets sneller dan Van Rouwendaal, die in de slotfase van de race in een kopgroep van vier zwemsters zat.

De wedstrijd op de 10 kilometer werd afgewerkt onder zware omstandigheden. Vanwege de wind waren de golven hoog. Van Rouwendaal zwom lang op kop, samen met Taddeucci. Maar in de slotfase sloten Beck en André aan. Van Rouwendaal oogde vermoeid, na haar inspanningen van zaterdag op de 5 kilometer. Ze moest genoegen nemen met een vierde plaats.

Van Rouwendaal won zaterdag wel voor de derde keer op rij de Europese titel op de 5 kilometer in het open water. Ze pakte eerder deze zomer ook de wereldtitel op de 10 kilometer. De Nederlandse won al drie Europese titels op de 10 kilometer, de olympische afstand van het openwaterzwemmen.

Vanwege de harde wind en flinke golven voor de Italiaanse kust moest de organisatie het programma van de EK-wedstrijden van deze week in het open water aanpassen. In eerste instantie werden de wedstrijden op de 5, 10 en 25 kilometer allemaal een dag opgeschoven.

Omdat de organisatie het voor vrijdag ook niet verantwoord achtte om de zwemmers de ruwe zee in te laten gaan, werd de 10 kilometer naar zondag verplaatst en de 5 en 25 kilometer werden op dezelfde dag gezwommen. Van Rouwendaal was van plan om aan alle afstanden mee te doen, maar ze moest voor zaterdag een keuze maken. Ze verkoos de 5 en 10 kilometer boven de 25 kilometer. Het leverde haar een Europese titel op de 5 kilometer en een vierde plaats op de 10 kilometer op.