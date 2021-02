Basketballers Brooklyn Nets winnen van LA Clippers

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Brooklyn Nets winnen van LA Clippers

08:23 uur In de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft Brooklyn Nets met een klein verschil het topduel gewonnen van Los Angeles Clippers, 124-120. Kyrie Irving was goed voor maar liefst 39 punten, zijn beste prestatie van het seizoen. Kevin Durant voegde daar nog eens 28 punten en 9 rebounds aan toe.

Hoewel Kawhi Leonard goed was voor 33 punten voor de Clippers, kon hij de eerste nederlaag na drie opeenvolgende overwinningen en het tweede verlies in de afgelopen 12 wedstrijden niet voorkomen. Paul George tekende voor 26 punten.

Tennis: Italianen bereiken halve finale ATP Cup

08:12 uur De Italiaanse tennissers hebben bij het toernooi om de ATP Cup in Melbourne de halve finale bereikt. Het land won in de ontmoeting met Frankrijk beide individuele partijen van de teamcompetitie. Fabio Fognini en Matteo Berrettini waren daarvoor verantwoordelijk. Na de eerdere zege op Oostenrijk (2-1) was dat voldoende om door te gaan naar de laatste vier.

Fognini versloeg Benoit Paire: 6-1 7-6 (2). Matteo Berrettini was te sterk voor Gaël Monfils: 6-4 6-2. „We spelen goed en we voelen ons goed”, zei Berrettini. „Het is mooi om hier in de halve finale te staan. We zijn bijzonder gemotiveerd om er wat van te maken.”