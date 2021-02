Nelom rest van het seizoen uitgeschakeld bij Willem II

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Poolse tegenstander voor Heroes

17.06 uur: Heroes Den Bosch neemt het in de achtste finales van de Europe Cup op tegen het Poolse BM SLAM Stal Ostrow. Dat is het resultaat van de loting die woensdag in München werd verricht. Ook voor de kwartfinales werd al geloot; bij winst treffen de Bosschenaren de winnaar van het duel tussen het Oekraïense BC Prometey en het Belgische Belfius Mons-Hainaut.

De achtste finales worden afgewerkt op 23 maart, op vier verschillende locaties. De winnaars spelen daarna twee dagen later op dezelfde plek tegen elkaar om een plaats bij de laatste vier. Basketbalbond FIBA maakt later bekend waar dat zal gebeuren.

In de groepsfase speelden de Heroes in de eigen Maaspoort. De ploeg eindigde daar als tweede achter het Italiaanse Parma, genoeg voor een vervolg.

Voetbal: Cercle vindt in Vanderhaeghe nieuwe trainer, Buffel assistent

17.03 uur: Cercle Brugge heeft in Yves Vanderhaeghe een nieuwe hoofdtrainer gevonden. De 51-jarige Vanderhaeghe wordt geassisteerd door Thomas Buffel, voormalig speler van Feyenoord en Excelsior.

Cercle nam maandag afscheid van de Engelse trainer Paul Clement, die slechts zeven van de 25 duels had weten te winnen. Cercle Brugge staat op de zeventiende plek in de Jupiler Pro League.

Vanderhaeghe werd afgelopen weekend ontslagen bij KV Kortrijk, dat vijftiende staat. Hij stond eind jaren tachtig onder contract bij Cercle, waar Buffel van 2008 tot 2009 speelde.

Tennis: Italië en Rusland verder in ATP Cup

16.17 uur: Italië en Rusland hebben zich op de tweede dag van de strijd om de ATP Cup geplaatst voor de halve finales. Beide landen wonnen ook hun tweede partij en verzekerden zich daarmee van groepswinst in het landentoernooi, dat als voorbereiding geldt op de Australian Open.

Italië pakte tegen Frankrijk de twee benodigde punten al in de enkelspelen, waarin Fabio Fognini te sterk was voor Benoît Paire en Matteo Berrettini ook in twee sets de baas was over Gaël Monfils.

Rusland rekende op dezelfde wijze af met Japan: Daniil Medvedev klopte Kei Nishikori terwijl Andrei Rublev ook al niet al te veel moeite had met Yoshihito Nishioka.

In de andere groepen valt donderdag de beslissing. Titelverdediger Servië, met Novak Djokovic, en Duitsland vechten het in groep A uit. In groep B treffen Spanje en Griekenland elkaar.

Voetbal: Willem II is Nelom rest van seizoen kwijt

15.40 uur: Miquel Nelom zal dit seizoen niet meer in actie komen voor Willem II. De verdediger heeft deze week een knieoperatie ondergaan, meldt de Tilburgse eredivisionist. Het herstel zal naar schatting enkele maanden duren.

Nelom was al enige tijd uit de roulatie. Hij kwam in het lopende seizoen tot zeven competitieoptredens, maar speelde zijn laatste duel eind november. „Miquel gaat revalideren en toewerken naar de voorbereiding op het seizoen 2021-2022”, aldus Willem II op de website.

Voetbal: Vlaamse minister wil meer samenwerking bij amateurs

13.16 uur: De Vlaamse minister van Sport, Ben Weyts, wil dat amateurclubs in het voetbal meer gaan samenwerken om de problemen in de coronacrisis te overwinnen. Net als in Nederland hebben veel clubs het zwaar, nu er niet of nauwelijks kan worden gespeeld en inkomsten uit onder meer kantines wegvallen. Bovendien hebben ook veel sponsoren het lastig.

Weyts opperde dat clubs de crisis moeten gebruiken om zich te bezinnen. „We verwachten veel meer vormen van samenwerking tussen de clubs, om schaaleffecten te genereren”, zei hij woensdag. „In sommige gevallen zal dat leiden tot een fusie, in andere tot samenwerkingsverbanden.”

Sommige verenigingen moeten zich volgens hem ook afvragen of het niet zinvoller zou zijn te degraderen, om daar weer meer met eigen spelers opnieuw te beginnen. „Dit zou een moment kunnen zijn om onder meer te kijken naar het betalingssysteem. Ik ben niet van plan beslissingen te forceren, maar heb aan de clubs gevraagd om te beginnen met nadenken.”

De Vlaamse regering sprong al financieel bij, onder andere met 87 miljoen euro die aan de lokale besturen ter beschikking werd gesteld. Daar komt nu nog een vorm van noodsteun bij.

Voetbal: België wil zich aansluiten bij Nederlands proefproject

12:45 uur De Pro League van het Belgische voetbal wil graag deelnemen aan een Nederlands proefproject dat testwedstrijden organiseert met een beperkt aantal én op het coronavirus geteste supporters. De vraag werd dinsdag tijdens een kennismakingsgesprek voorgelegd aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, die daarvoor voorlopig echter geen toestemming wil geven.

De KNVB lanceerde in samenwerking met de evenementensector een wetenschappelijk pilotproject om tijdens een beperkt aantal wedstrijden toch publiek - maximaal 1.500 supporters - toe te laten. De overheid keurde de testfase goed, maar door de verlengde lockdown in Nederland is het nog even uitgesteld.

Het Belgisch profvoetbal zou aan dat wetenschappelijk onderzoek graag deelnemen, met een of twee stadions per speeldag. De Pro League begrijpt dat een terugkeer van de fans op dit moment gezien de situatie rond het virus nog niet aan de orde is. Ondanks de aarzeling wees de minister het idee ook niet resoluut af.

Wielrennen: Sport Vlaanderen-Baloise niet in Ster van Bessèges

11:05 uur De wielrenners van Sport Vlaanderen-Baloise gaan woensdag niet van start in de Ster van Bessèges. Een lid van de begeleiding is mogelijk besmet met het coronavirus, waarna de Belgische formatie zich kort voor de start uit voorzorg besloot terug te trekken voor de Franse rittenkoers.

„We doen dit in het belang van de sport en de andere deelnemers”, zo luidde de verklaring.

De Ster van Bessèges begint met een etappe over 141 kilometer met start en aankomst in Bellegarde.

Basketbal: Brooklyn Nets winnen van LA Clippers

08:23 uur In de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft Brooklyn Nets met een klein verschil het topduel gewonnen van Los Angeles Clippers, 124-120. Kyrie Irving was goed voor maar liefst 39 punten, zijn beste prestatie van het seizoen. Kevin Durant voegde daar nog eens 28 punten en 9 rebounds aan toe.

Hoewel Kawhi Leonard goed was voor 33 punten voor de Clippers, kon hij de eerste nederlaag na drie opeenvolgende overwinningen en het tweede verlies in de afgelopen 12 wedstrijden niet voorkomen. Paul George tekende voor 26 punten.