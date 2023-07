Pogacar maakt met foto droom jonge fan waar: ’Dan krijg ik een konijn’

Nu is Pogacar iemand die graag op de foto gaat met zijn fans en dat was voor dit meisje niet anders. Konijntje binnen! De vraag is nu alleen of het konijn als roepnaam Tadej krijgt. De foto van het meisje met Pogacar werd gedeeld door UAE Team Emirates, de ploeg van Pogacar.

Bekijk ook: Pogacar duidelijk van slag na bizar incident

Bekijk de tweet

Bron: Het Nieuwsblad