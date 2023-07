Pogacar op foto met jonge fan en die krijgt nu een konijn van haar vader

Tadej Pogacar heeft een jonge wielerfan dolgelukkig gemaakt. Het meisje stond zaterdag bij het parcours van de 14e Tour-etappe met een kartonnen bord in haar handen. Wat stond erop? ’Tadej als ik op een foto met je ga, koopt mijn vader een konijn voor me’, zo viel te lezen. Nu is Pogacar iemand die graag op de foto gaat met zijn fans en dat was voor dit meisje niet anders. Konijntje binnen! De vraag is nu alleen of het konijn als roepnaam Tadej krijgt.