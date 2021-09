Jurgen Ekkelenkamp beleeft droomdebuut voor winnend Hertha en scoort binnen de minuut

Ekkelenkamp maakte kort voor het verstrijken van de zomerse transferdeadline de overstap van Ajax naar de Duitse club en viel na ruim een uur spelen in. Binnen de minuut tekende de oud-Ajacied de gelijkmaker aan door uit een hoekschop binnen te koppen, en ook bij de 2-1 (een eigen doelpunt van Maximilian Bauer) speelde hij een rol door gevaarlijk voor het vijandelijke doel op te duiken bij een schot van Marco Richter.

Greuther Fürth was aan het begin van de tweede helft via een benutte strafschop van Branimir Hrgota aan de leiding gekomen. Deyovaisio Zeefuik had de penalty veroorzaakt, door Jeremy Dudziak neer te leggen.

Hertha staat door de 2-1 zege stevig in de middenmoot, tegenstander Greuther Fürth is hekkensluiter. Bij die club stonden Nick Viergever en Jetro Willems in de basis. Laatstgenoemde werd in de tweede helft vervangen.

