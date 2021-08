Chantalle Zijderveld en Rogier Dorsman zwemmen naar goud op Paralympische Spelen

Haar landgenote Lisa Kruger, die vijf jaar geleden bij Rio 2016 de titel veroverde op dit nummer, behaalde zilver met een achterstand van bijna 3 seconden (1.13,91) op Zijderveld. Het brons ging naar de Australische Keira Stephens (1.17,59).

Voor Zijderveld was het haar tweede medaille in Tokio. Op woensdag veroverde ze zilver op de 50 meter vrije slag. Zijderveld behaalde bij Rio 2016 paralympisch brons op de 100 meter schoolslag.

Zijderveld zwom in de series eerder op de dag ook al een wereldrecord op de 100 meter schoolslag met een tijd van 1.11,23. Kruger won de andere race in de voorronde in 1.13,83.

Nederland staat nu op vier gouden plakken bij de Paralympische Spelen in Japan.

Rogier Dorsman in het olympische zwembad. Ⓒ HH/ANP

Rogier Dorsman

De Nederlandse zwemmer Rogier Dorsman won eerder op de donderdag goud op de 400 meter vrije slag. Hij tikte aan in een tijd van 4 minuten en 28,47 seconden.

Debutant Dorsman, die een visuele beperking heeft, had een voorsprong van ruim 3 seconden op de Japanner Uchu Tomita (4.31,69). De Chinees Dongdong Hua pakte brons met een tijd van 4.34,89.

Dorsman had zijn race in de voorronde gewonnen met een tijd van 4.30,23. Hij behaalde twee jaar geleden tijdens de WK in Dublin tweemaal goud en tweemaal zilver.

Liesette Bruinsma

Liesette Bruinsma veroverde in Tokio zilver op de 400 meter vrije slag. De blinde zwemster finishte in 5.05,34. De Amerikaanse Anastasia Pagonis pakte goud met een wereldrecord: 4.54,49. Bruinsma won op 16-jarige leeftijd vijf medailles bij Rio 2016, waaronder twee gouden plakken. Op het Sportgala werd ze destijds uitgeroepen tot Paralympiër van het jaar.