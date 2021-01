FC Twente laat dramatische reeks Emmen nog wat langer duren

Vaclav Cerny was twee keer trefzeker voor de bezoekers; na een kwartier opende hij na fraai voorbereidend werk van Jayden Oosterwolde de score en na een uur bepaalde de Tsjech de eindstand. Queensy Menig en Jesse Bosch kwamen ook tot scoren. Voor Bosch (20) was het zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. Miguel Araujo nam namens FC Emmen de 1-3 voor zijn rekening. De Peruaanse verdediger heeft al vier keer gescoord.

Assist

Bij FC Twente viel Danilo, al goed voor elf doelpunten, na een uur in. Hij had wegens een familiebezoek in Brazilië en de daaropvolgende quarantaine slechts een aantal keer getraind en werd door trainer Ron Jans op de bank gezet. Danilo verzorgde de assist bij de 1-4 van Cerny.

FC Twente heeft dit seizoen al 16 punten gepakt in zeven uitwedstrijden. Dat zijn er vijf meer dan in de acht duels op eigen veld. FC Emmen heeft pas 5 punten gepakt. In de tien grootste Europese competities zijn alleen FC Emmen en Sheffield United nog zonder overwinning.

