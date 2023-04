Arsenal verliest weer punten ondanks knotsgekke comeback in slotfase

Martin Odegaard van Arsenal baalt stevig na de tweede tegengoal. Ⓒ ANP/HH

Koploper Arsenal heeft opnieuw kostbare punten verspeelt in de Premier League. Nota bene tegen hekkensluiter Southampton. Arsenal leek op weg naar een nederlaag, maar in de ultieme slotfase kon het een 1-3-achterstand nog ombuigen in een 3-3-gelijkspel.