Streep door Dutch Grand Prix voor positief geteste Kimi Räikkönen

De Finse wereldkampioen van 2007 wordt vervangen door de Pool Robert Kubica, de reservecoureur van het team, die al aanwezig was in Zandvoort.

,,Kimi heeft geen symptomen en voelt zich goed”, stelt Alfa Romeo in een statement. „Hij is onmiddellijk in isolatie gegaan in zijn hotel. We wensen Kimi een voorspoedig herstel. Het team heeft een onderzoek uitgevoerd naar eventuele nauwe contacten en er wordt geen verdere impact verwacht in het team voor de rest van dit evenement.”

Raikkonen, die gedurende zijn lange loopbaan in de Formule 1 in totaal 21 races won, verzamelde dit seizoen twee punten. Daarmee bezet hij de 17e plaats in de WK-stand.

Raikkonen reed tussen 2001 en 2009 voor Sauber, McLaren en Ferrari, om vervolgens een tweejarige pauze in te lassen. In 2012 keerde hij terug in de F1 bij Lotus. Twee jaar later maakte hij een comeback bij Ferrari, om in 2018 een stapje terug te doen richting Alfa Romeo. Hij reed 344 wedstrijden en is daarmee recordhouder.

Räikkönen is bezig aan zijn laatste seizoen als Formule 1-coureur. The Iceman heeft al aangekondigd dat hij na dit jaar met pensioen gaat. Hij verwacht niet dat hij het racen in de koningsklasse gaat missen. „Nee, ik heb het al zolang gedaan…”, aldus de altijd koele kikker.

Robert Kubica en Antonio Giovinazzi arriveren op het circuit van Zandvoort. Ⓒ HH/ANP

Kubica

De 36-jarige Kubica kan zich opmaken voor zijn 98e Grand Prix. Hij won er in zijn carrière één. Dat was voor een zwaar ongeval bijna een einde maakte aan zijn autosportcarrière. Hij herstelde echter van de zware verwondingen aan zijn arm en maakte zelfs al een korte rentree als wedstrijdrijder in de Formule 1. Sinds 2020 is hij reserve bij Alfa Romeo. Kubica reed de Formule 1-bolide van het team dit jaar drie keer in vrije trainingen.