Robin Frijns zorgt voor Hollands DTM-feestje op circuit Assen

„En wat is er mooier om dat op het TT Circuit te doen in mijn thuisrace, al moet ik van huis wel twee uur rijden om in Assen te komen. Maar zo’n ritje had ik er graag voor over”, jubelde de Audi-coureur die vier andere merkgenoten achter zich liet. De eerste van twee weekendraces was immers weer een afspiegeling van eerdere wedstrijden in het laat op gang gekomen seizoen.

In het spoor van Frijns maakten Loic Duval, ranglijstaanvoerder Nico Müller, regerend kampioen René Rast en Mike Rockenfeller er weer een heus Audi-festival van. De eerste BMW-rijder van Jonathan Abelein eindigde op de zesde plaats.

Net geen vijfde pole

Door een minimaal foutje in zijn snelste ronde miste Frijns op een haar na zijn vijfde pole van dit jaar. Die eer moest hij laten aan de Fransman Duval, die ook lange tijd het veld aanvoerde op een opdrogende baan. Een half uur voor de start was er nog een klein buitje. Het verhinderde de DTM-rijders niet om de slicks te monteren. Frijns liet zich bij de start nog verrassen door de Audi van Ferdinand Habsburg, waardoor hij op de derde plaats kwam te liggen.

Nog in de tweede ronde herstelde hij zich en kon hij op jacht gaan naar Duval. Acht minuten voor tijd verschalkte hij de koploper in de Ruskenhoek. Ondanks een linkervoorband waar de blaren vanaf vlogen, wist hij zijn halve seconden voorsprong te behouden. „Wat een geweldige dag. Ik ben zo blij dat het me eindelijk gelukt is om in de DTM te winnen”, sprak hij geëmotioneerd. Door zijn winst is hij in de stand naar de tweede plaats opgeschoven, nog wel op 30 punten van zijn Zwitserse teamgenoot Müller.