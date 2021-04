Novak Djokovic begint goed in eigen land

Djokovic (33) herstelde zich van zijn vroege aftocht op het masterstoernooi in Monte Carlo van vorige week. De Serviër verloor in Monaco in de derde ronde van de Brit Dan Evans.

In 2009 en 2011 was Djokovic de beste in Belgrado. In 2012 werd de laatste editie van het Serbia Open gespeeld, maar dit jaar keerde het toernooi terug op de ATP-kalender.

Bij de laatste acht neemt Djokovic het op tegen zijn landgenoot Miomir Kecmanovic.