Koeman verbaasd over Verstappen: ’Dat begrijp ik niet’

„Dat niet iedereen dat doet, begrijp ik niet”, zei Koeman zondagavond bij Studio Sport. „Het verbaast me dat een aantal coureurs het niet deden. Je bespreekt dat vooraf toch met elkaar? In Engeland zie je alle spelers voorafgaand aan wedstrijden knielen”, verwees Koeman naar de Premier League, waarin de spelers kort voor de aftrap even geknield op het veld zitten.

De bondscoach benadrukte dat hij niet specifiek over Verstappen praatte. „Als er bij een voetbalteam drie of vier spelers blijven staan, is dat ook raar”, zo legde Koeman uit dat hij het altijd een sterker signaal zou hebben gevonden als (in dit geval) de hele line-up van de Formule 1 had geknield.