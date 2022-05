Verstappen complimenteert Pérez: ’Blij met onze prestaties’

Schrijf je in voor de Formule 1 nieuwsbrief en mis dit seizoen niets van al het nieuws rond Max Verstappen.

De Mexicaan had het in 2021 lange tijd lastig bij het topteam, maar bewees aan het einde van seizoen al zijn waarde, bijvoorbeeld in de laatste race met het ophouden van Verstappens toenmalige concurrent Lewis Hamilton.

Dit seizoen presteert Pérez beter. Tijdens de laatste race in Imola zorgden Verstappen en Pérez voor de eerste één-twee van Red Bull sinds 2016. ,,Het helpt dat Checo al een jaar bij het team achter de rug heeft”, aldus Verstappen in Miami. ,,Met de nieuwe auto’s moest iedereen vanaf nul beginnen. Hij voelt zich in deze auto comfortabeler. Dat is goed voor het team en we zijn blij met onze prestaties in Imola. Hopelijk houden we dat vol.”

Het nieuwe Monaco

Verstappen beseft dat de juiste afstelling cruciaal is in Miami. Een snel circuit, met twee lange rechte stukken van meer dan een kilometer, maar ook met een bochtige en krappe sectie in de tweede sector. ,,We zullen het gaan ontdekken, ook wat het nieuwe asfalt betref. Het is een nieuw circuit, dus we weten nog niets over het gripniveau”, stelt Verstappen, die niet denkt dat de Grand Prix van Miami het ‘nieuwe Monaco’ is.

,,Monaco kan je niet zomaar vervangen, daar ligt een enorme historie. Het kost tijd om dat op te bouwen. Dit is anders. Er is hier meer ruimte, er is een andere atmosfeer en dit is een andere cultuur. Het zou ook saai zijn als we elke keer op dezelfde plekken, met dezelfde cultuur, zouden racen. Maar je moet een middenweg vinden tussen plaatsen zoals hier en in Monaco en permanente circuits.”