Echte test Ziyech-loos Ajax volgt

Naci Ünüvar maakt zijn debuut en vervangt Siem de Jong, die drie keer scoort tegen Spakenburg (7-0). Ⓒ FOTO BSR Agency

AMSTERDAM - Dat Ajax in de achtste finale van de TOTO KNVB-beker het hobbeltje SV Spakenburg ook zonder Hakim Ziyech zou nemen (7-0), stond min of meer vast. Dat een hattrick van Siem de Jong voor rust het verzet van de gasten brak, was leuk voor de routinier en de Amsterdamse fans. Dat Naci Ünüvar (16 jaar, 223 dagen) scoorde bij zijn debuut ook. Maar de komende duels zal echt blijken hoe onmisbaar de aan zijn kuit geblesseerde tovenaar Ziyech is.