Video: Jelle Klaasen verdedigt zich na beschuldiging van valsspelen

Het is Jelle Klaasen die de groep wint, laat dartbond PDC weten op sociale media. Daarop kwamen al snel de eerste reacties van twitteraars die de 35-jarige Brabander betichten van valsspelen. Klaasen kwam met dubbel 20 op een 2-0 voorsprong in legs tegen Clemens, maar zat de pijl wel in het rode vakje?

Klaasen zelf is zich in ieder geval van geen kwaad bewust. „Als eerste wil ik graag zeggen dat ik blij ben dat ik de groep winnend heb afgesloten. Maar ik ben een beetje teleurgesteld dat mensen denken dat ik heb valsgespeeld met die finish van 70. Mijn punten zijn lang en het beeld is wazig vanwege de livestream, maar ik kan jullie verzekeren dat die pijl in de hoek van de dubbel 20 zat!”, twittert de BDO-wereldkampioen van 2006.

Als bewijs van zijn gelijk gooit Klaasen later ook nog een foto op sociale media van een pijl die in de dubbel 20 zit. Dit om de hoek aan te geven hoe zijn dart tegen Clemens in de dubbel zou zijn beland.

Bekijk hieronder de beelden: