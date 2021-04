Barcelona en Ronald Koeman onderuit in El Clasico

Met Frenkie de Jong en Sergino Dest in de basis nam Barcelona het initiatief in Madrid. De eerste kans leek er ook te komen voor de bezoekers, maar de voorzet van Jordi Alba kon nog net weggetikt worden door Thibaut Courtois. Even later was het raak aan de andere kant. Na een lage voorzet van Lucas Vazquez tikte Karim Benzema de bal achter het standbeen binnen.

Barcelona had moeite om de defensie van Real open te spelen en had daarbij de pech dat ook de volgende poging van de Madrilenen ietwat gelukkig binnenviel. Een vrije trap van Toni Kroos viel via de rug van Dest achter Marc-André ter Stegen. Zo stond het binnen een halfuur al 2-0. Even later viel er zelfs bijna een derde treffer te noteren voor de thuisploeg, maar Federico Valverde raakte de paal, waarna Ter Stegen de rebound van Lucas Vazquez onschadelijk maakte.

Van de tegenstander had Real Madrid hoe dan ook weinig te duchten, al ontsnapte het vlak voor rust wel aan een tegentreffer. Lionel Messi krulde zijn hoekschop in een keer over Courtois heen, maar zag de bal op de paal belanden.

Barcelona richt zich op

In de neerslaande regen herpakte Barcelona (dat 68 procent balbezit had) zich na rust. Het eerste signaal was een dot van een kans voor Antoine Griezmann, na goed voorbereidend werk van De Jong, waarbij de Fransman blij mocht zijn dat zijn misser niet de boeken in ging, omdat hij ook nog werd afgevlagd. Op het uur spelen was het wel raak. Oscar Mingueza tikte wat onorthodox binnen na een voorzet van Alba.

Het had niet veel gescheeld of de marge was enkele minuten later alweer twee, maar de voorzet van Vinicius belandde via een verdediger op de paal. De Braziliaan wilde de bal even later breed leggen op Benzema, terwijl hij beter zelf uit had kunnen halen. Namens Barcelona was Mingueza even later dicht bij zijn tweede, maar dit keer vloog zijn poging naast. Ilaix Moriba zijn poging belandde wel tussen de palen, maar in de veilige armen van Courtois.

Het meest hachelijke moment voor Real Madrid ontstond uiteindelijk na een penaltyclaim na een vermeende overtreding op Martin Braithwaite. Hoewel er heel licht contact was, wilde de scheidsrechter er niet aan en wuifde hij de argumenten van de boze Barca-spelers weg. Ook Koeman was boos op de arbitrage. Hij kreeg net zoals Alba een gele kaart voor zijn woede-uitbarsting.

In de slotfase kreeg Casemiro bij Real nog wel rood nadat hij zijn tweede gele kaart van de avond pakte. Het was voor Barcelona te kort dag om er nog echt van te profiteren. Zodoende waren de punten voor de ploeg van Zinedine Zidane, dat nu een punt voorsprong heeft op Barcelona. Atletico Madrid kan de zondag een voorsprong van drie punten pakken als het wint op bezoek bij Real Betis.