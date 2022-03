Premium Het beste van De Telegraaf

INTERVIEW Een schatrijk voetballeven Aad de Mos wordt zondag 75: ’Cruijff belangrijkste man voor mijn trainerscarrière’

Door Valentijn Driessen en Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Dankzij zijn kleinkinderen én de sociale media staat Aad de Mos nog midden in het leven en is de kwieke opa in de voetballerij altijd in beeld gebleven. Ⓒ Foto Rias Immink

Zijn laatste wedstrijd als coach beleefde Aad de Mos in mei 2010 en zondag tikt de oud-trainer van onder meer Ajax, PSV, Anderlecht en KV Mechelen alweer de 75 jaar aan. Dat is hem niet aan te zien. Dankzij zijn kleinkinderen én de social media staat de kwieke opa nog midden in het leven en is De Mos in de voetballerij altijd in beeld gebleven. In de aanloop naar zijn verjaardag blikt hij terug op zijn imposante loopbaan, waarin hij met de allergrootsten der voetbalaarde werkte.