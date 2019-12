Rico of Badr: wie wint er?

Drie jaar na hun teleurstellende clash in het Duitse Oberhausen staat het tweetal honderd kilometer verderop opnieuw tegenover elkaar. De Gelredome in Arnhem is het toneel van de kickboksclash van het jaar. Deze keer wordt er een langer gevecht verwacht. Op 10 december 2016 scheurde Hari al in de tweede ronde een spier in zijn arm, en was het game over voor hem.

Zaterdag staan er maximaal vijf rondes gepland. Op het Twitter-account van Telesport vernemen we graag wie jij als winnaar uit de titanenstrijd ziet komen, Rico Verhoeven of Badr Hari: