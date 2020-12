Sport kort: Opnieuw sneuvelt Belgisch voetbalduel door coronauitbraak

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

BMX: Europese wedstrijd op Papendal

10.52 uur: De BMX-baan op Papendal heeft voor 2021 een wedstrijd om de BMX European Cup toegewezen gekregen. De Europese wielerbond UEC heeft een competitieweekeinde in Arnhem gepland voor 21, 22 en 23 mei. Mochten de coronamaatregelen het toelaten dan worden zo'n 1200 BMX’ers aan de start verwacht in uiteenlopende categorieën. Papendal huisvest in augustus, kort na de Olympische Spelen, ook de WK fietscross.

"We hebben in oktober met de NK laten zien dat we op veilige wijze een BMX-wedstrijd kunnen organiseren. In aanloop naar de WK BMX is deze European Cup een goede gelegenheid om ervaring op te doen met een groter deelnemersveld", reageerde Jochem Schellens, directeur van Papendal.

Voor de organisatie van de European Cup wordt samengewerkt met de KNWU. De provincie Gelderland en de gemeente Arnhem steunen het evenement dat wordt omkleed met het Urban Framed Festival. BMX’ster Laura Smulders is enthousiast. "Het is voor ons heel belangrijk dat er internationale wedstrijden georganiseerd worden in aanloop naar de Olympische Spelen. In deze coronatijd waarin reizen lastig is, is het extra waardevol dat deze wedstrijd dichtbij huis georganiseerd wordt. Daarnaast is dit ook voor de breedtesport een mooie kans om alvast de WK-baan te leren kennen", aldus de tweevoudig wereldkampioene die bij de Spelen van Londen 2012 brons veroverde.

Voetbal: Opnieuw Belgisch duel afgelast wegens corona

10.26 uur: Opnieuw moet een duel uit de Jupiler Pro League, de hoogste Belgische voetbalklasse, worden afgelast vanwege corona. Beerschot, dat dinsdag zou aantreden tegen STVV, heeft te kampen met een uitbraak van het virus, meldde de Antwerpse club.

Bij de door de Pro League opgelegde coronatests van spelers en stafleden zijn elf besmettingen geconstateerd. Het ging in meer dan zeven gevallen om spelers waardoor de club volgens het protocol om uitstel mocht vragen. Dat deed Beerschot, de nummer 3 op de ranglijst, en de competitieleider ging akkoord. Afgelopen weekeinde ging het duel tussen Eupen en Zulte Waregem al niet door omdat er bij eerstgenoemde club sprake was van een besmettingsgolf.