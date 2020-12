Sport kort: Wielrenner Riccardo Riccò voor het leven geschorst

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: Italiaanse anti-dopingbond schorst Riccò voor het leven

Riccardo Riccò is door Nazionale Anti Doping Orginazzone (NADO Italia) geschorst voor het leven. NADO meldt verder dat Riccò ook een boete van 4.000 euro moet betalen plus de proceskosten. De schorsing is het gevolg van een onderzoek dat de bond zelf gestart was. NADO straft hem naar voor illegale handel in verboden stoffen of methoden, of een poging daartoe.

Riccò werd in 2006 profrenner en maakte al snel een grote indruk. Een jaar later werd hij namelijk zesde in de Giro d’Italia (met een ritzege) en tweede in de Ronde van Lombardije. In 2008 waren zijn prestaties nog eens flink verbeterd. Hij werd tweede in de ronde van zijn eigen land met twee etappezeges. Vervolgens reed hij ook in de Tour de France al snel twee ritten bij elkaar. Na de elfde etappe werd de coureur van Saunier Duval - Scott met zijn hele ploeg uit koers gehaald nadat hij positief had getest.

Riccò keerde vervolgens terug in 2010 bij het Nederlandse Vacansoleil-DCM. Hij boekte nog acht overwinningen in zijn eerste jaar, maar daarna ging het mis. Hij kwam in februari 2011 het ziekenhuis terecht nadat een bloedtransfusie die hij zelf wilde uitvoeren mislukte. Het CONI schorste hem daarop al voor twaalf jaar. Deze schorsing loopt in 2023 af, waarna de dan 39-jarige Italiaan had kunnen proberen om zijn rentree te maken.

Voetbal: Rood Oosterwolde geseponeerd, verdediger inzetbaar tegen VVV

13.48 uur: Verdediger Jayden Oosterwolde van FC Twente krijgt geen schorsing na zijn rode kaart zondag tegen AZ. De aanklager betaald voetbal besloot de rode kaart te seponeren. Scheidsrechter Danny Makkelie, die Oosterwolde uit het veld had gestuurd, zei na afloop na het terugkijken van de tv-beelden al dat hij een foute beslissing had genomen.

Makkelie gaf in eerste instantie een strafschop, nadat AZ-aanvaller Zakaria Aboukhlal vlak voor tijd onderuit was gegaan bij een duel met Oosterwolde. Op advies van de VAR besloot de scheidsrechter om de penalty om te zetten in een vrije trap net buiten het zestienmetergebied, omdat de overtreding daar zou zijn ingezet. Makkelie trok rood voor de Twente-verdediger omdat het om een doorgebroken speler ging. Teun Koopmeiners schoot uit de vrije trap de 1-3 binnen.

Trainer Ron Jans van FC Twente kan de 19-jarige Oosterwolde zaterdag tegen VVV-Venlo gewoon weer opstellen.

Voetbal: AZ’er Jesper Karlsson aanvaller van het jaar in Zweden

13.17 uur: Jesper Karlsson is uitgeroepen tot Aanvaller van het Jaar in Zweden. Voordat de 22-jarige buitenspeler deze zomer naar AZ kwam, speelde hij voor IF Elfsborg waar hij indruk maakte door 11 keer te scoren in 22 wedstrijden.

De jury bestond uit zestien hoofdtrainers en 32 sportjournalisten. Karlsson liet onder andere oud-PSV’er Ola Toivonen achter zich.

Via een videoboodschap bedankt hij zijn oude club en de supporters, en laat hij weten heel blij te zijn met deze prijs.

Voetbal: Van Boekel krijgt topper Vitesse - Feyenoord toegewezen

12.36 uur: Pol van Boekel is door de KNVB naar voren geschoven om de topper van het weekend tussen Vitesse en Feyenoord te leiden. Verder keert zoals verwacht Kevin Blom gewoon terug in de Eredivisie. Hij mag RKC Waalwijk tegen PSV fluiten.

Blom was afgelopen week in het nieuws, nadat De Telegraaf ontdekte dat de Belangenvereniging Scheidsrechters Betaald Voetbal (BSBV) een intern onderzoek gestart was naar de scheidsrechter. Dit omdat hij ondermeer 29.000 euro aan onterechte advocaatkosten had laten declareren. Afgelopen weekend had de arbiter geen wedstrijd, maar de KNVB had al vroeg gemeld, dat het geplande rust was en gaf hem direct het bekerduel tussen FC Emmen en FC Groningen.

Bas Nijhuis is de aangewezen persoon om het altijd beladen ADO Den Haag - Ajax te fluiten.

Overige aanstellingen:

VVV-Venlo - FC Twente: Serdar Gözübüyük

Sparta - FC Groningen: Danny Makkelie`

FC Utrecht - Fortuna Sittard: Rob Dieperink

sc Heerenveen - Heracles: Almelo: Martin Pérez

AZ - Willem II: Dennis Higler

PEC Zwolle - FC Emmen: Björn Kuipers

BMX: Europese wedstrijd op Papendal

10.52 uur: De BMX-baan op Papendal heeft voor 2021 een wedstrijd om de BMX European Cup toegewezen gekregen. De Europese wielerbond UEC heeft een competitieweekeinde in Arnhem gepland voor 21, 22 en 23 mei. Mochten de coronamaatregelen het toelaten dan worden zo'n 1200 BMX’ers aan de start verwacht in uiteenlopende categorieën. Papendal huisvest in augustus, kort na de Olympische Spelen, ook de WK fietscross.

"We hebben in oktober met de NK laten zien dat we op veilige wijze een BMX-wedstrijd kunnen organiseren. In aanloop naar de WK BMX is deze European Cup een goede gelegenheid om ervaring op te doen met een groter deelnemersveld", reageerde Jochem Schellens, directeur van Papendal.

Voor de organisatie van de European Cup wordt samengewerkt met de KNWU. De provincie Gelderland en de gemeente Arnhem steunen het evenement dat wordt omkleed met het Urban Framed Festival. BMX’ster Laura Smulders is enthousiast. "Het is voor ons heel belangrijk dat er internationale wedstrijden georganiseerd worden in aanloop naar de Olympische Spelen. In deze coronatijd waarin reizen lastig is, is het extra waardevol dat deze wedstrijd dichtbij huis georganiseerd wordt. Daarnaast is dit ook voor de breedtesport een mooie kans om alvast de WK-baan te leren kennen", aldus de tweevoudig wereldkampioene die bij de Spelen van Londen 2012 brons veroverde.

Voetbal: Opnieuw Belgisch duel afgelast wegens corona

10.26 uur: Opnieuw moet een duel uit de Jupiler Pro League, de hoogste Belgische voetbalklasse, worden afgelast vanwege corona. Beerschot, dat dinsdag zou aantreden tegen STVV, heeft te kampen met een uitbraak van het virus, meldde de Antwerpse club.

Bij de door de Pro League opgelegde coronatests van spelers en stafleden zijn elf besmettingen geconstateerd. Het ging in meer dan zeven gevallen om spelers waardoor de club volgens het protocol om uitstel mocht vragen. Dat deed Beerschot, de nummer 3 op de ranglijst, en de competitieleider ging akkoord. Afgelopen weekeinde ging het duel tussen Eupen en Zulte Waregem al niet door omdat er bij eerstgenoemde club sprake was van een besmettingsgolf.