Koeman: ’Hardloopwedstrijd verliezen we van Duitsland’

„We hebben ontzettend veel snelheid voorin. Spelers komen in de bal, gaan diep zonder bal. Maar met die snelheid in de voorhoede moet je verdedigend goed staan. De juiste keuzes maken, dat moet beter dan in vergelijking met eerdere wedstrijden die we tegen ze hebben gespeeld. We moeten er ook geen hardloopwedstrijd van maken, want dan gaan we het verliezen”, gaf de bondscoach aan dat de spelers hun koppie erbij moeten houden.

Omzettingen zelf uitvoeren

In de laatste twee duels keek Koeman met Oranje twee keer al voor rust tegen een 2-0 achterstand aan. In de Nations League repareerde de ploeg in de slotfase de schade, in de thuiswedstijd in de EK-kwalificatie zette de coach voor rust het elftal al iets anders neer. „De spelers kunnen de omzettingen nu ook zelf uitvoeren”, zei de coach toen het befaamde briefje van Gelsenkirchen ter sprake kwam. Maar dat heeft ook tijd en training nodig, want het is geen club waar je zes weken voorbereiding hebt.”

Dat Oranje twee keer terug kwam van een 2-0 achterstand, duidt op veerkracht in zijn selectie, vindt Koeman. „De spirit die de Duitsers hebben, die zit in onze groep ook.” En natuurlijk roept de terugkeer in Hamburg bij de bondscoach ook herinneringen op aan 1988, toen de trainer er (destijds als speler) met een benutte strafschop mede verantwoordelijk voor was dat Oranje zich ten koste van het gastland plaatste voor de finale van het Europees kampioenschap.

Terug in de tijd

„Het stadion is wel veranderd”, zei de bondscoach terwijl hij om zich heen keek. „Geen sintelbaan meer, gelukkig. En het is logisch dat je wordt teruggeworpen in de tijd. Door alles wat je hoort en wat je leest. Het werd destijds natuurlijk wel allemaal wat meer opgeblazen dan nu. We zijn nu natuurlijk allemaal wat verder en er is veel respect en contact tussen de KNVB en de Duitse bond. Maar in het veld moet je wel gewoon zover gaan als de scheidsrechter het toelaat om de wedstrijd te winnen.”