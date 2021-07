Pijnlijke start van Olympische Spelen voor hockeyers: België te sterk

Hendrickx, uitkomend voor Pinoké uit Amstelveen, maakte zijn doelpunten in een tijdsbestek van vier minuten. Hij benutte in de 41e minuut een strafcorner en verzilverde in de 44e minuut een strafbal. In de 45e minuut scoorde de Belg opnieuw uit een strafcorner.

België was de betere ploeg, maar kwam in de 35e minuut wel op achterstand. Jeroen Hertzberger scoorde na een prachtige actie. Op de openingstreffer na, maakte Oranje een matige indruk. Nederland was onvoldoende bij de les. Dat bleek ook in het vierde kwart toen de scheidsrechter doorkreeg dat Nederland met een speler te veel op het veld stond. Dat was toch wel pijnlijk op zo’n groot podium als dat van de Spelen. Aanvoerder Billy Bakker moest voor straf 5 minuten naar de kant.

De nederlaag van Oranje hoeft geen grote gevolgen te hebben. De beste vier ploegen van twee poules van zes gaan naar de kwartfinales. Nederland speelt in de groepsfase nog tegen Duitsland, Canada, Groot-Brittannië en Zuid-Afrika. Normaal gesproken mag Nederland weinig problemen met Canada en Zuid-Afrika hebben.

Oranje, de olympisch kampioen van 1996 en 2000, snakt naar een goed resultaat op de Spelen. De vierde plaats van vijf jaar geleden in Rio de Janeiro was er een om snel te vergeten. De Europese titel van begin vorige maand was een opsteker, maar in Tokio moet het gebeuren voor de ploeg van bondscoach Max Caldas.

België, de regerend wereldkampioen, pakte tijdens de vorige Spelen zilver. De ’Red Lions’ verloren vorige maand in de halve finale van het EK van Oranje na shoot-outs. Na reguliere speeltijd hadden beide ploegen tweemaal gescoord.