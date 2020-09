UEFA laat fans toe bij Europese Supercup

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: Degenkolb wint in Ronde van Luxemburg

14.45 uur: De Duitse wielrenner John Degenkolb is goed hersteld van de verwondingen die hij opliep bij een val in de eerste etappe van de Tour de France. De renner van Lotto-Soudal won een kleine drie weken nadat hij in Nice buiten de tijd was binnengekomen de derde etappe van de Ronde van Luxemburg.

Het was een rit van Rosport naar Schifflange over ruim 164 kilometer. Degenkolb versloeg in de sprint de Roemeen Eduard-Michael Grosu en de Belg Pieter Vanspeybrouck. Grosu, die rijdt voor de kleine ploeg Nippo-Delko, nam de leiderstrui over van de Italiaan Diego Ulissi.

Degenkolb maakt deel uit van de Duitse selectie voor de wegrit bij de WK wielrennen, volgende week in Italië.

Voetbal: UEFA: Europese Supercup gaat door met fans

13.33 uur: De wedstrijd om de Europese Supercup tussen Bayern München en Sevilla, volgende week donderdag in Boedapest, gaat door met fans. Dat heeft de UEFA donderdag gezegd in reactie op het Robert Koch Instituut, de Duitse gezondheidsinstantie die Boedapest als een risicogebied heeft aangemerkt.

„De UEFA heeft contact met FC Bayern om de implicaties van de beslissing van de Duitse autoriteiten voor reizende fans te bespreken”, aldus de UEFA.

Het wordt de eerste officiële UEFA-wedstrijd met fans sinds de uitbraak van het coronavirus. Bayern München en Sevilla mogen beide 3000 fans meenemen naar het stadion dat tot twee derde van de capaciteit mag worden gevuld. Het stadion biedt plaats aan 67.000 toeschouwers.

Een negatieve test die niet ouder is dan 48 uur is verplicht om toegang te krijgen tot Hongarije.

Voetbal: Bayern mag 7500 fans toelaten bij openingswedstrijd Bundesliga

11.40 uur: Bayern München mag vrijdag 7500 fans toelaten in het stadion bij de openingswedstrijd van de Bundesliga. Dat heeft burgemeester Dieter Reiter van München laten weten. Regerend landkampioen Bayern neemt het bij de start van de Duitse competitie op tegen Schalke 04.

Reiter zei dat het besluit is genomen na overleg tussen Beierse overheidsfunctionarissen, stadsvertegenwoordigers en clubfunctionarissen.

Politici spraken eerder deze week af om tot 20 procent van de stadioncapaciteiten te benutten. Toch kreeg Bayern, dat in een stadion speelt waar zo’n 75.000 mensen in kunnen, in verband met de stijging van het aantal besmettingen niet het gewenste aantal van 15.000 fans. Als gevolg van de stijging werd niet gekozen voor een bezettingsgraad van 20 procent, maar van slechts 10 procent.

Het duel begint vrijdag om 20.30 uur.

Voetbal: Oranje naar plek 13 op wereldranglijst

11.35 uur: Het Nederlands elftal heeft op de wereldranglijst één plek winst geboekt. Oranje steeg na de eerste twee wedstrijden in de Nations League naar de dertiende plaats. Onder leiding van interim-bondscoach Dwight Lodeweges won de nationale voetbalploeg met 1-0 van Polen, het duel met Italië ging met dezelfde cijfers verloren.

Oranje stond geruime tijd op de veertiende plaats van de mondiale ranking, die is gebaseerd op de resultaten van de nationale ploegen en de sterkte van de tegenstanders. Het internationale voetbal lag bijna een half jaar stil vanwege de coronacrisis. Begin deze maand ging in Europa de tweede editie van de Nations League van start.

Aan de top 4 van de wereldranglijst (België, Frankrijk, Brazilië en Engeland) veranderde niets. Europees kampioen Portugal klom van de zevende naar de vijfde plaats door overwinningen op Kroatië en Zweden. De Kroaten zakten van zes naar acht.

Baanwielrennen: Nederlandse baanwielrenners mijden EK in Bulgarije

09.25 uur: De Nederlandse baanwielrenners doen niet mee aan de Europese kampioenschappen in november in de Bulgaarse stad Plovdiv. Wielerbond KNWU heeft besloten het toernooi van het programma te halen, omdat voor Bulgarije momenteel ’code oranje’ geldt in de coronacrisis.

Dat betekent dat het ministerie van Buitenlandse Zaken aanraadt om alleen voor noodzakelijke reizen naar het Oost-Europese land te gaan. Wie Bulgarije toch bezoekt, moet bij terugkeer in Nederland tien dagen in thuisquarantaine.

De KNWU-directie vindt het niet veilig en verantwoord om de baanwielrenners naar Plovdiv te sturen. De EK zijn van 11 tot en met 15 november. Mogelijk gaat de Nederlandse bond wel een toernooi in eigen land organiseren voor de Nederlandse baanploeg. Vanwege de coronacrisis staan er verder amper wedstrijden op het programma. Nederland beschikt over een bijzonder sterke baanploeg, die volgend jaar veel medailles wil oogsten op de Olympische Spelen van Tokio.

Honkbal: Jansen met LA Dodgers als eerste naar play-offs

08.18 uur: Kenley Jansen heeft met Los Angeles Dodgers als eerste club de play-offs van de Major League bereikt. De Dodgers wonnen met 7-5 van San Diego Padres en hoorden na die wedstrijd dat ze door nederlagen van enkele concurrenten al zeker zijn van deelname.

„We werden er allemaal door verrast”, zei manager Dave Roberts. „We waren zo gefocust op het winnen van deze serie. Maar we moeten dit zeker even vieren. Ik denk dat het hier straks in het vliegtuig wel over zal gaan.” Bij de Padres sloeg Oranje-international Jurickson Profar vier van de vijf punten binnen, onder meer met een homerun in de zevende inning.

Met 35 overwinningen tegenover 15 nederlagen zijn de Dodgers nu al zeker van een vervolg van het seizoen in de play-offs. Pitcher Jansen kwam niet in actie in San Diego. De 32-jarige Antilliaan, international van Oranje, is doorgaans de ’closer’ die de wedstrijd moet uitgooien. Jansen stond in 2017 en 2018 met de Dodgers in de World Series, maar beide keren greep de ploeg uit LA naast het kampioenschap in de MLB.

Basketbal: LeBron James weer fraai record rijker

07.42 uur: LeBron James is weer een record rijker. De 35-jarige superster van de Los Angeles Lakers heeft voor de zestiende keer een plek gekregen in het team met de beste spelers van het seizoen. Hij overtrof daarmee Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant en Tim Duncan, die allemaal vijftien keer werden gekozen. James ontving net als Giannis Antetokounmpo de maximale 500 punten.

Honderd Amerikaanse en Canadese sportjournalisten stellen drie zogeheten All-NBA-teams samen, die elk bestaan uit vijf spelers. De basketballers met de meeste punten vormen het All-NBA First Team. James en Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) kregen de maximale 500 punten. James Harden (Houston Rockets, 474), Anthony Davis (LA Lakers, 455) en Luka Doncic (Dallas Mavericks, 416) haalden ook het eerste team. Voor de 21-jarige Sloveen Doncic was het zijn eerste uitverkiezing.

James en Davis spelen met LA Lakers in de finale van de play-offs in het westen tegen Denver Nuggets. De finale in het oosten gaat tussen Miami Heat en Boston Celtics.