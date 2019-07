Wat cashen de Oranje Leeuwinnen met finaleplek op WK?

Dat is overigens bijna tien keer zo weinig als Frankrijk vorig jaar verdiende op het WK voor mannen. De Franse voetballers kregen 32,1 miljoen euro mee naar huis, verliezend finalist Kroatië moest zich tevreden stellen met 23,6 miljoen. De wereldvoetbalbond FIFA heeft het prijzengeld voor het WK voor vrouwen weliswaar verdubbeld van zo'n 13 miljoen in 2015 naar nu 26,7 miljoen euro, maar het komt nog lang niet in de buurt van de bijna 350 miljoen die vorig jaar op het mannen-WK in Rusland werd verdeeld.

Een gedeelte van het prijzengeld zal eerlijk worden verdeeld onder de voetbalsters. En of het nou sterspeelster Lieke Martens betreft of derde doelvrouw Lize Kop, iedereen krijgt hetzelfde. Maar niet ál het geld gaat naar de voetbalsters. De KNVB heeft met de spelersraad afspraken gemaakt over een percentage dat richting de kas van de bond vloeit. Over de exacte verdeling doet men geen uitspraken.

In de ogen van directeur Jan Dirk van der Zee van de KNVB is het hoe dan ook te weinig. „Zelfs met 3,5 miljoen aan prijzengeld draaien we verlies. Dat doen we overigens met alle liefde. Geld is belangrijk, een WK winnen belangrijker. Dat is ook voor de verdere ontwikkeling geweldig”, liet hij eerder deze week in De Telegraaf/Telesport optekenen.

Ook legde Van der Zee uit waarom de KNVB ook een stukje van de taart krijgt, of beter gezegd: moet krijgen. „Wij draaien verlies op dit toernooi. Daar ben ik heel open in”, aldus de bestuurder. „Wij zijn een superprofessioneel land, wij investeren heel veel in dit team.”

Nederland rekende woensdagavond in de halve finale af met Zweden. Jackie Groenen kroonde zich in de verlenging met het enige doelpunt van de wedstrijd tot matchwinner.

Overzicht prijzengeld WK voetbal

Wereldkampioen: 3,5 miljoen euro

2e plaats: 2,3 miljoen euro

3e plaats: 1,7 miljoen euro

4e plaats: 1,4 miljoen euro

Kwartfinale: 1,3 miljoen euro

9e - 16e plaats: 1 miljoen euro

17e - 24e plaats: 750.000 euro

Totaal: ongeveer 26,5 miljoen euro

Bovendien is voorafgaand aan het toernooi onder de 24 teams een startpremie (’preparation money’) van 10,2 miljoen euro verdeeld.