Vijf plaatsen gridstraf voor Max Verstappen in Monza

Red Bull heeft besloten om alleen de verbrandingsmotor (ICE) in de RB18 van Verstappen uit voorzorg te wisselen. Dat levert een gridstraf van vijf plaatsen op. Is de Nederlander zaterdag de snelste in de kwalificatie, dan start hij dus vanaf plek zes.

Verstappen wisselde twee weken geleden in België al zijn motorcomponenten en versnellingsbak, waardoor hij achteraan moest starten. Door de straffen van andere coureurs begon hij toen uiteindelijk vanaf de veertiende plek en won hij op Spa-Francorchamps alsnog met overmacht. De laatste race voor de zomerstop, in Hongarije, zegevierde de Nederlander na als tiende te zijn gestart. Inmiddels staat de teller op vier overwinningen op rij.

Ook op het powercircuit van Monza worden veel straffen verwacht. Zo zullen onder anderen Carlos Sainz (Ferrari), Sergio Pérez (Red Bull) en Lewis Hamilton (Mercedes) vanuit de achterhoede te moeten beginnen. Charles Leclerc wisselde net als Verstappen zijn complete motor in België en kan dit weekeinde voor het Italiaanse publiek wel zonder straf beginnen.