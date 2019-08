Verstappen klokt zesde tijd in tweede training

De Ferrari’s domineerden vrijdag zowel de eerste als tweede training. In de eerste sessie was Sebastian Vettel met 1.44,574 iets sneller dan Leclerc (1.44,788), in de tweede training waren de rollen omgedraaid. De Duitser moest ruim zes tienden van een seconde toegeven op zijn jonge teamgenoot. De Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton noteerden respectievelijk de derde en vierde tijd, Sergio Pérez was in zijn bolide van Racing Point ook sneller dan Verstappen. De Mexicaan moest zijn auto kort voor het verstrijken van de training wel aan de kant zetten met een rokende motor.

Verstappen klaagde ook af en toe over de Honda-motor in zijn Red Bull. „Ik verlies vermogen”, zei hij halverwege de training over de boordradio. Na een korte check in de pitsstraat kon Verstappen echter weer de baan op.

De nummer 3 uit het WK-klassement had in de eerste training de derde tijd neergezet, achter de twee Ferrari’s. Zijn nieuwe Thaise teamgenoot Alexander Albon, die het stoeltje bij Red Bull heeft overgenomen van Pierre Gasly, eindigde toen als vierde. In de tweede training kwam Albon niet verder dan de tiende plek. De debutant heeft in België de beschikking over een verbeterde versie van de Honda-motor, maar dat betekent wel dat hij zondag achteraan moet starten.

Verstappen reed vorig jaar op Spa-Francorchamps naar het podium. Duizenden landgenoten op de tribunes zagen de Nederlander toen als derde eindigen, achter Vettel en Hamilton.