Donny van de Beek overladen met complimenten na basisdebuut: ’Rust en intelligentie’

Onder anderen zijn trainer Frank Lampard was lyrisch over het optreden van Van de Beek. De Engelsman was vooral te spreken over de „rust, intelligentie en het werktempo” van de oud-Ajacied. Van de Beek speelde de hele wedstrijd en was met een strakke voorzet betrokken bij de openingstreffer van Seamus Coleman.

„Ik denk dat hij in verschillende rollen kan spelen en daarom wilde ik hem zo graag hebben”, sprak de 43-jarige coach. „Hij speelde vandaag als een van de twee controlerende middenvelders en heeft het talent om tussen de linies te spelen. Hij heeft ook dreiging voor het doel, dat was een van de belangrijkste redenen om hem te halen.”

Ook op social media regent het complimenten voor de Oranje-international, die verder op de website van The Daily Mirror een apart stuk krijgt na zijn sterke wedstrijd. „Donny delivers”, zo kopt de krant. „De oud-Ajacied maakte met zijn verdedigende werk evenveel indruk als met zijn aanvallende bijdrage, waarbij geen enkele speler zijn drie tackles in de eerste helft kon verbeteren.”

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Bij The Daily Mail wordt gesproken over een ware United-blunder. „De club zal zich afvragen waarom ze Van de Beek in hemelsnaam hebben verhuurd aan Everton”, zo klinkt het. The Red Devils speelden zaterdag met 1-1 gelijk in eigen huis tegen Southampton.

Van de Beek (24) kwam op de laatste dag van de winterse transferperiode op huurbasis over van Manchester United. Op diezelfde dag werd de komst van Lampard als opvolger van Rafael Benitez bekend gemaakt. Everton staat 16e in de Premier League.