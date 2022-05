Przemyslaw Tyton verruilt Ajax voor FC Twente

In 2007 maakte Tyton de overstap naar Roda JC. Na vijf seizoenen in Kerkrade te hebben gespeeld ging hij naar PSV. Daarna speelde hij achtereenvolgens voor FC Elche, VfB Stuttgart en Deportivo La Coruña. Van 2019 tot 2021 was Tyton, veertienvoudig Pools international, actief in de Major League Soccer bij FC Cincinnati. Afgelopen maanden maakte Tyton deel uit van de selectie van Ajax.

„Na zeven seizoenen ben ik dit jaar teruggekomen naar Nederland”, zegt Tyton. „Ik heb goede herinneringen aan de Eredivisie en ik kijk er naar uit om bij FC Twente aan de slag te gaan. Trainer Ron Jans ken ik nog van mijn tijd in Amerika en ik heb altijd prettig met hem samengewerkt. De club is ambitieus en dat ben ik ook.”