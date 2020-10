Giro: Geraint Thomas deelt meteen tik uit aan Wilco Kelderman en Steven Kruijswijk

Aanvankelijk stond de Giro gepland van 9 tot en met 13 mei, maar vanwege de uitbraak van het coronavirus werd de Italiaanse wielerronde uitgesteld tot oktober. Ook de ’Grande Partenza’ – in Boedapest (Hongarije) – werd geschrapt door de organisatie.

Dus niet de hoofdstad van Hongarije, maar een klein stadje op het eiland Sicilië, helemaal ten zuiden van Italië, gold als startplek van de Giro. De tijdrit eindigde in Palermo.

Hobbelig en windig

Een van de favorieten van de dagzege was Victor Campenaerts. De Belg van NTT Pro Cycling ging als één van de eerste renners van start, maar kletste tegen het asfalt en zag zijn kansen op de roze trui als sneeuw voor de zon verdwijnen. Na afloop deed Campenaerts zijn beklag. Teleurgesteld als hij was uitte hij zijn onvrede over het „hobbelachtige” parcours. „Ze hebben niet eens de tijd genomen om de weg schoon te maken”, mopperde Campenaerts, die klaagde over oliesporen op de weg.

„Het was bij voorbaat een gevaarlijke bocht waarin ik geen risico nam”, vertelde Campenaerts bij Eurosport. „Ik wist dat het een gevaarlijke plek was waar je geen tijd kon winnen, maar alleen kon verliezen door risico te nemen. Dat deed ik niet en toch gleed ik onderuit. Het is te gek voor woorden.”

Opgave López, winst Ganna

Dat de weg hobbelig en gevaarlijk was merkte ook Miguel Ángel López (Astana). De Colombiaan reed op een recht stuk en wilde naar een andere versnelling schakelen. Net op dat moment stuiterde zijn fiets over het wegdek, waardoor López de macht over het stuur verloor en op volle snelheid de hekken in vloog.

De renner bleef lang liggen en werd uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De meesterknecht van Jakob Fuglsang bij Astana moest de strijd in de Giro zo al na één etappe staken.

Uiteindelijk kon Ganna (Ineos Grenadiers) – die zich recent kroonde tot wereldkampioen tijdrijden – het beste met de omstandigheden omgaan. De Italiaan start dus zondag in de roze trui.

Kelderman en Kruijswijk

De twee Nederlanders die zich ook in de top van het algemeen klassement kunnen melden, zijn Wilco Kelderman (Team Sunweb) en Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma).

Ten opzichte van de klassementsrenners, onder wie titelfavoriet Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), verloor Kelderman één minuut en vijf seconden. Kruijswijk deed het in zijn tijdrit nog iets slechter dan zijn landgenoot en moest één minuut en 21 tellen inleveren ten opzichte van Thomas.

Ten opzichte van de klassementsrenners heeft Geraint Thomas goede zaken gedaan. Ⓒ ANP/HH

Niet alleen Kelderman en Kruijswijk moesten buigen voor de Welshman. Ook toprenners als Vincenzo Nibali en Fuglsang staan na de tijdrit van zaterdag ver achter op Thomas.

Programma en standen

Zondagmiddag (12.55 uur) begint het peloton aan de tweede etappe van de Giro. Een heuvelrit (149 km), van Alcamo naar Agrigento, met finish bergop. De laatste 3,7 kilometers gaan gemiddeld 5,3% omhoog. Een mooie plek voor aanvallers om met de ritzege aan de haal te gaan, of voor de klassementsrenners om nu al een kleine tik aan de concurrenten uit te delen. Naar verwachting komt de eerste renner omstreeks 16.28 uur over de streep.

Bekijk ook de uitslag van de eerste rit en de tussenstanden in de klassementen van de Ronde van Italië.