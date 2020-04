AZ A1 gaat Europa in, oudste Ajax-jeugd mag hopen

Het oudste jeugdelftal van AZ ging in de voorjaarscompetitie van de Eredivisie O19 zonder puntenverlies alleen aan de leiding. Het levert AZ O19 geen schaal op, maar dus wel het allereerste startbewijs voor het kleine broertje van de Champions League.

Mocht het eerste elftal van AZ zich plaatsen voor de groepsfase van de Champions League, door twee voorrondes én de play-offs te overleven, dan zal AZ O19 worden overgeheveld naar de groepsfase van de UYL. Het is de KNVB dan niet toegestaan om een vervanger in de plek voor de Domestic Champions Path (DCP) aan te wijzen. Aan de DCP van de UEFA Youth League doen de jeugdteams mee die in eigen land kampioen zijn geworden, maar waarvan het eerste elftal zich niet heeft geplaatst voor de Champions League.

Ajax kwartfinalist

Ajax O19, sinds de start in 2013 onafgebroken deelnemer aan de Youth League, heeft de hulp van het eerste team nodig om ook komend seizoen in de prestigieuze competitie actief te mogen zijn. Zodra de Amsterdammers verzekerd zijn van de groepsfase van het miljoenenbal, krijgt het jeugdelftal van Ajax automatisch een ticket.

Datzelfde jeugdelftal plaatste zich op 3 maart ten koste van Atlético Madrid voor de kwartfinales van de Youth League. Doelman Reiziger was destijds in de strafschoppenserie de held van de middag. De penaltykiller, door coach John Heitinga in de derde minuut van de blessuretijd ingebracht, keerde drie penalty’s en schoot er zelf eentje tegen de touwen.

Ajax O19 lootte een uitwedstrijd tegen het Deense Midtjylland, maar dat duel werd door de UEFA vanwege de corona-uitbraak uitgesteld. Datzelfde geldt voor het finaleweekend in Nyon. De UEFA heeft nog niet bekend gemaakt of en wanneer de Youth League wordt uitgespeeld. De volgelingen van Heitinga volgen net als de spelers van de A-selectie een individueel trainingsprogramma.