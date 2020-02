AZ hoopt in Europa League tegen LASK Linz op ommekeer

Volgens aanvoerder Teun Koopmeiners hoeven de fans van AZ zich geen zorgen te maken. „Overwinningen en nederlagen moeten we niet groter maken dan ze zijn. We raken dus niet in de war van deze slechte week”, liet hij weten.

De nummer 2 van de Eredivisie mist tegen de koploper van de Oostenrijkse competitie echter nogal wat spelers. De verdedigers Stijn Wuytens, Ron Vlaar en Pantelis Hatzidiakos zijn geblesseerd, evenals aanvaller Albert Gudmundsson. Middenvelder Fredrik Midtsjø is geschorst. Door de personele problemen is de kans groot dat de winterse aanwinst Noor Hakon Evjen (20) tegen LASK zijn debuut in het basisteam van AZ maakt.

Coach Slot bereidt zijn spelers op een zware krachtmeting voor. „LASK zet heel agressief en massaal druk”, zei hij.