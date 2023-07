Ruzie tussen ploeg en Ewan na Tour-opgave: ’Walgelijk om zo te spreken over een renner’

Ewan, in het verleden vijf keer winnaar van een etappe, werd vroeg in de Tour een keer tweede en een keer derde, maar kwam er daarna in de massasprints niet meer aan te pas. Vrijdag gaf hij op na een paar dagen van afzien achter het peloton. „Een renner heeft plichten en niet alleen rechten. We mogen wat meer toewijding van hem verwachten”, mopperde Heulot bij tv-zender Sporza. „Deze Tour de France is een weerspiegeling van wat hij dit seizoen en vorig jaar heeft laten zien.”

„Ik heb twee keer met Caleb gesproken”, zei Baker bij Cycling Weekly. „Hij is er behoorlijk kapot van. Het is bijzonder teleurstellend. Bij de ploeg spreken ze over de ’mindset’ van Caleb. Het is heel gevaarlijk om iemands geestelijke gezondheid op zo’n manier in twijfel te trekken. Heulot is Caleb zijn excuses verschuldigd.”