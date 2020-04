Van Galen: ’Zitten er opeens veertien man bij mij thuis’

Van Galen speelde bijna zijn gehele professionele loopbaan in het shirt van AZ. In 1997 maakte hij de overstap naar de Alkmaarders en hing zijn schoenen negen jaar later aan de wilgen. In totaal speelde de middenvelder 245 wedstrijden voor AZ.

Een clubman in hart en ziel, maar toch ziet hij liever dat de competitie afgeblazen wordt, ook al is AZ dichtbij een titel, aangezien de club gedeeld koploper is met Ajax. Van Galen voorziet te veel problemen als de Eredivisie herstart wordt. „Ik ben een paar dagen geleden vijftig geworden. Wat denk je: zitten er op een gegeven moment veertien man bij mij thuis. Dat werd me te link. Gelukkig stapten de mensen vanzelf op. Maar hoe doe je dat met grote groepen voetbalsupporters?”

