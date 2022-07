Deceptie voor Sifan Hassan op 10 kilometer met missen podium

Hassan was naast Olympisch kampioene ook titelverdediger op het WK, en dus had ze in de Verenigde Staten eigenlijk alleen iets te verliezen. Niettemin bouwde ze haar race rustig en gedecideerd op, om zich een goede uitgangspositie te verschaffen ten opzichte van met name Gidey (Ethiopië), die vooraf al als een van de grootste concurrenten van Hassan mocht worden beschouwd.

Lang bleef Hassan hangen in de achterhoede van het veld, maar met nog een kleine 1.600 meter te lopen vocht ze zich voorzichtig een weg naar voren. Haar definitieve aanval plaatste ze pas in de laatste ronde. Vanaf plek vijf werden het 400 zenuwslopende laatste meters, waarna de Nederlandse het met haar befaamde slotsprint wilde afmaken. Dat lukte niet, want naast Gidey was ook het Keniaanse duo Hellen Obiri en Margaret Cherlimo Hassan te snel af.