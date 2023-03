Premium Het beste van De Telegraaf

Eerste seizoen Van Nistelrooy als trainer valt tegen, en dat doet extra pijn in Eindhoven Analyse: Fiasco dreigt voor PSV

Ruud van Nistelrooy verbijt zich langs de lijn bij PSV. De Eindhovenaren vervolgen de Eredivisie zaterdag met de lastige uitbeurt bij NEC. Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - Als spits was Ruud van Nistelrooy een winnaar, onverzadigbaar in zijn jacht op goals en successen. Die mentaliteit heeft hij als trainer van PSV nog niet kunnen overbrengen op zijn spelers. Het eerste seizoen als hoofdtrainer van de 70-voudig Oranje-international dreigt uit te draaien op een grote deceptie. De landstitel is uit zicht, de groepsfase van de Champions League werd gemist en in de Europa League was de tussenronde het eindstation. Alleen een combinatie van de tweede plek met bekerwinst lijkt het seizoen nog enigszins te kunnen redden.