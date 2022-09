Mayweather blijft ongeslagen na simpele winst op MMA-vechter Asakura

Mayweather is al sinds 2017 officieel op pensioen na 50 overwinningen in evenveel profduels. Sindsdien draaft de voormalige wereldkampioen geregeld op voor goed betaalde demonstratiepartijen, zoals die tegen Asakura waar hij naar verluidt 22 miljoen euro voor ving. De 30-jarige Japanner is een ster in eigen land dankzij zijn prestaties in de MMA (mixed martial arts) en zijn 2,7 miljoen abonnees op YouTube.

Mayweather mepte zijn tegenstander al in de tweede ronde tegen het canvas, waarna de wedstrijd voorbij was. Omdat er geen officiële scheidsrechters aanwezig waren, wordt de zege niet opgenomen op de rijke erelijst van de Amerikaan.

Mayweather onderhandelt momenteel over de organisatie van een gevecht in 2023 tegen de Ierse MMA-ster Conor McGregor. Die versloeg hij in 2017 tijdens zijn laatste profwedstrijd met technische KO.

