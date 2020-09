Nederlandse atletes stelen show bij Diamond League

Bol won vorige maand de 400 meter horden tijdens de Diamond League in Stockholm. Ze liep in Zweden een tijd van 54,68. Bol pakte eerder in augustus al brons op de 400 meter bij de hoog aangeschreven wedstrijd uit de Diamond League in Monaco.

De jeugdige Bol liet na haar geslaagde race in Rome weten het nog steeds een beetje gek te vinden dat ze dit jaar meedoet bij de senioren. „Deelnemen aan de Diamond League is iets waar ik altijd van heb gedroomd. Dit jaar heb ik het gedaan en bovendien met geweldige tijden, dus wat wil je nog meer?”

Lieke Klaver blij met haar overwinning op de 400 meter. Ⓒ REUTERS

Klaver wint met persoonlijk record 400 meter

Lieke Klaver heeft in Rome bij wedstrijden voor de Diamond League indruk gemaakt op de 400 meter. De 22-jarige atlete uit Enkhuizen zegevierde in een tijd van 50,98 seconden. Daarmee liep ze tevens een persoonlijk record. Haar oude toptijd stond op 51,39.

Lisanne de Witte is nog altijd Nederlands recordhouder op deze afstand. Zij klokte in 2018 een tijd van 50,77.

Klaver was verguld met haar triomf in de Diamond League. „Geweldig, wat een race”, jubelde ze. „Een overwinning met een persoonlijk record, dat is zó gaaf. En dat ook nog in de laatste race van het seizoen. Na afloop besefte ik het eerst nog niet. ’eb ik dit gedaan?, dacht ik. Ik ben nu echt trots op mezelf.”

Ook Nadine Visser was succesvol in Rome. Ⓒ AFP

Visser snelt naar zege op 100 meter horden

In navolging van Bol en Klaver heeft ook Nadine Visser een overwinning geboekt in Rome. De Noord-Hollandse atlete zegevierde op de 100 meter horden in een tijd van 12,72. De Italiaanse Luminosa Bogliolo finishte als tweede in 12,83 en de Amerikaanse Payton Chadwick eindigde als derde (12,89).

Visser zette eind vorige maand een bijzondere ’dubbel’ neer bij de NK in Utrecht. Ze veroverde na de Nederlandse titel op de 100 meter ook het goud op haar specialiteit, de 100 meter horden.

Duplantis springt in Rome officieus wereldrecord

De Zweed Armand Duplantis won het polsstokhoogspringen met een sprong over 6 meter en 15 centimeter. Het is de hoogste sprong ooit in de buitenlucht. Alleen Duplantis zelf deed het al eens beter, afgelopen winter in zaal (6.18). Die prestatie blijft gelden als officieel wereldrecord.

Tot nu toe was de hoogste sprong buiten van Sergei Boebka. De Oekraïner sprong in 1994 over 6.14 meter.