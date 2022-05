Xavi heeft eerste doel met FC Barcelona behaald

Xavi, een clubicoon, volgde begin november de ontslagen Ronald Koeman op als hoofdtrainer van Barcelona. ’Zijn’ club stond op dat moment op de negende plaats in La Liga. Xavi mocht in de winter heel wat nieuwe spelers halen, onder wie Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang en Adama Traoré. Het versterkte Barcelona wist daarna weer richting de top van La Liga te klimmen. Real Madrid is dit seizoen een klasse apart en verzekerde zich vorige week al van de Spaanse titel, maar de tweede plek is nu stevig in handen van Barcelona.

„Het is duidelijk dat we beter moeten spelen. Maar we hebben sinds november een monsterklus verricht en verdienen het om volgend seizoen weer in de Champions League te spelen, de competitie waarin wij thuishoren”, zei Xavi na de zwaarbevochten zege in Sevilla op Real Betis. Jordi Alba maakte vlak voor het verstrijken van de blessuretijd de winnende treffer. „Het is een gecompliceerd seizoen”, zei de linksback. „Natuurlijk wilden we eigenlijk kampioen worden. Na alle veranderingen zijn we veel beter gaan voetballen. We hebben de Champions League bereikt, nu willen we ook tweede worden.”

Geen erehaag van Atlético voor kampioen Real Madrid

De voetballers van Atlético Madrid gaan zondagavond geen erehaag vormen voor de spelers van landskampioen Real Madrid. Volgens trainer Diego Simeone kan Atlético dat niet maken tegenover de eigen aanhang. De twee Madrileense clubs treffen elkaar vanaf 21.00 uur in stadion Wanda Metropolitano van Atlético.

In Spanje is het min of meer gebruikelijk dat spelers van de tegenstander een erehaag vormen en klappen voor de club die kampioen is geworden. Real verzekerde zich vorige week van de titel in La Liga en speelt tegen Atlético de eerste wedstrijd als kampioen. In Spaanse media werd deze week volop gespeculeerd over de vraag of Atlético in eigen stadion het traditionele eerbetoon in stand houdt.

„Ik weet niet of zoiets in andere landen gebruikelijk is, ieder land heeft zijn eigen rituelen”, zei Simeone. „In Spanje hebben ze de erehaag, maar waar ik vandaan kom, doen we zoiets niet”, aldus de Argentijn. „We hebben respect voor Real Madrid, maar meer voor onze eigen supporters.” Carlo Ancelotti, de trainer van Real Madrid, zei zaterdag al dat het hem niet uitmaakt of de Atlético-spelers een erehaag gaan vormen. „Als ze het doen, is het goed. Als ze het niet doen, is het ook prima. We respecteren hun keuze.”