Knegt strijdt op 1500 meter niet om medailles bij wereldbekerfinale, Van ’t Wout wel

De shorttracker had een week eerder bij de wereldbekerwedstrijden in de Duitse stad Dresden nog zilver gepakt op de 1500 meter. Het was Knegts eerste medaille in de wereldbeker sinds december 2018.

Knegt kreeg donderdag nog een officiële waarschuwing van de schaatsbond (KNSB) vanwege zijn uitlatingen over de aanpak van bondscoach Niels Kerstholt. De shorttracker had het woensdag tijdens een persdag over een „zooitje ongeregeld.” Suzanne Schulting was ook kritisch over de trainingsprogramma’s, maar zij liet zich in wat nettere bewoordingen uit.

Knegt struikelde aan het einde van zijn race op de 1500 meter twee keer en kon de tweede plek achter Van 't Wout niet vasthouden. "We hadden niet genoeg snelheid op het einde. Ik gaf Jens zelfs nog een duwtje", zei Knegt bij de NOS. "Er reed iemand van achteren tegen me aan, waardoor ik twee keer een misser maakte."

De Fries zei geen last te hebben gehad van alle commotie die was ontstaan na zijn uitspraken eerder in de week. "Ik schaats goed. Ik struikel twee keer, dan houdt het op. Het is niet anders."

Schulting

Schulting plaatste zich eerder voor de finale op de 1500 meter. Voor Rianne de Vries was er de B-finale. Yara van Kerkhof werd in de halve finales uitgeschakeld. Friso Emons plaatste zich net als Knegt op de 1500 meter voor de B-finale.

Op de 1000 meter plaatsten Xandra Velzeboer en Selma Poutsma zich voor de finale. Voor Michelle Velzeboer en Teun Boer is er de B-finale.