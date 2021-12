Premium Het beste van De Telegraaf

Bondscoach Monique Tijsterman: ’Altijd mijn droom geweest’ Handbalsters Oranje staan voor monsterklus: ’Weer wereldkampioen worden kan zeker’

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Bondscoach Monique Tijsterman (r.) heeft veel bewondering voor routinier én verbinder Estavana Polman. Ⓒ ANP/HH

TORREVIEJA - „Eindelijk, we gaan beginnen.” Monique Tijsterman heeft de woorden nog niet uitgesproken of er verschijnt een grote glimlach op haar gezicht. In Spanje gaat de bondscoach vanaf vandaag met de handbalvrouwen op jacht naar prolongatie van de wereldtitel. Een monsterklus, maar Tijsterman heeft er vooral heel veel zin in.