Bertens maakt opwachting in Eastbourne

Vrijdag zijn Bertens en coach Raemon Sluiter afgereisd naar de Engelse kustplaats, waar de nummer 4 van de wereld haar laatste toernooi in aanloop naar Wimbledon speelt. Wimbledon begint op 1 juli.

Zondag gleed Bertens uit tegen de Amerikaanse Alison Riske. Ze leidde op dat moment met 6-0 en 1-0, maar verloor de partij alsnog. Na afloop gaf Bertens aan dat de dagen na de finale moesten uitwijzen of ze wel of niet in Eastbourne zou aantreden.

Vorig jaar verloor Bertens haar eerste partij in Eastbourne, van de Roemeens Mihaela Buzarnescu.