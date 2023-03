Feyenoord-aanvoerder Kökcü: we dachten er te gemakkelijk over

„En het is niet de eerste keer dat dit gebeurt”, vervolgde de middenvelder. „Steeds moeten we in de achtervolging, zaken goedmaken die we eerder hebben laten liggen. Daar moeten we vanaf. Het is een stuk gemakkelijker voetballen als je op voorsprong komt.”

Desondanks is de uitgangspositie met nog een wedstrijd in Rotterdam te gaan goed. Kökcü: „Natuurlijk hebben we daar vertrouwen in, dat hebben we altijd in thuiswedstrijden. Toch blijft het vervelend dat we niet met een voorsprong aan het tweede duel kunnen beginnen.”

Arne Slot keek niet tevreden terug op het duel tegen Shakhtar. Ⓒ Pro Shots

Slot baalt

„We hebben onszelf tekort gedaan”, aldus Feyenoord-coach Arne Slot. Het was wachten op een Rotterdamse goal, maar tot ontzetting van Slot viel de 1-0 een kwartier voor tijd aan de overkant. „Een uitermate ongelukkige goal, al was het op dat moment geen enorme noodzaak om een corner weg te geven. Verder moeten wij erin verbeteren dat we de bal eerder raken dan de tegenstander. Dat is ook meteen het enige dat ik de jongens voetbalinhoudelijk kan verwijten.”

Hoewel Feyenoord via Ezequiel Bullaude nog op gelijke hoogte kwam en zo een nederlaag afwendde, kon Slot maar moeilijk leven met het eindresultaat. „Als je zo dominant bent… De tegenstander is amper op onze helft geweest. Dan is het uitermate teleurstellend dat deze wedstrijd in 1-1 eindigt.”