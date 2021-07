Ashleigh Barty pakt eerste finaleplek op Wimbledon

Barty benutte haar kansen het beste in de eerste set. Ook Kerber kreeg breakpunten, maar kon die niet verzilveren. Na het verlies in de eerste set leek Kerber zich echter te herpakken. De winnares op Wimbledon in 2018 brak meteen de service van Barty. Hoewel de Australische ook haar kansen kreeg, kon Kerber uitlopen naar een 5-3 voorsprong. Ze slaagde er echter niet in de marge vast te houden. Barty kwam terug naar 5-5. De tiebreak moest daarna de beslissing brengen. Barty maakte het daarin met 7-3 af.

De nummer 1 van de wereld was zichtbaar geëmotioneerd na haar zege. „Het is ongelooflijk. Ik denk dat dit een van de beste wedstrijden was die ik ooit heb gespeeld. Angie dwong mij om het beste van mezelf te laten zien.” De 25-jarige Barty kan op Wimbledon haar tweede grandslamtitel behalen na haar zege op Roland Garros in 2019.

Barty speelt in de finale tegen de winnares van de wedstrijd tussen Arina Sabalenka uit Belarus en de Tsjechische Karolina Pliskova.